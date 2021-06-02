В суд по делу о взрывах на складе боеприпасов в Балаклее в 2019 году направлено обвинительное заключение относительно командира отряда разминирования части ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации следствия, в 2019 году на территории военной части во время загрузки взрывоопасных предметов произошли возгорания и взрывы. В результате трое военнослужащих погибли, еще трое получили телесные повреждения различной тяжести.

"По данным следствия, командир отряда разминирования не принял мер по обеспечению защиты личного состава, соблюдения правил техники безопасности и не проконтролировал их работу со взрывоопасными предметами", - рассказали в ГБР.

Офицера обвиняют в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Напомним, взрывы на военном арсенале в Балаклее произошли 15 ноября 2019 года. Тогда на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов.

Мы подробно писали о том, что в 2019 году произошло на военных складах в Балаклее, где погибли трое саперов и трое были ранены.