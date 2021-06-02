По состоянию на утро среды, 2 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 2 205 человека.

Напомним, что вчера, 1 июня в стране было выявлено 2 137 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло всего на 68 человек.

Умерли за отчетные сутки 158 человек (с начала эпидемии 50 857 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 9 405 человек (с начала эпидемии - 2 062 572 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 104 ребенка и 85 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (178 человек), Харьковской области (139), Запорожской области (124) и Донецкой области (112).

В Киеве выявили 473 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде хотят создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности экс-министра здравоохранения Максима Степанова.

Так же мы рассказывали, что одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволит выдавать украинцам международное свидетельство о прививках.