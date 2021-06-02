Новых зараженных Covid-19 в Украине стало больше на 2 025 человек. Среди них 104 ребенка и 85 медиков
По состоянию на утро среды, 2 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 2 205 человека.
Напомним, что вчера, 1 июня в стране было выявлено 2 137 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло всего на 68 человек.
Умерли за отчетные сутки 158 человек (с начала эпидемии 50 857 пациентов).
О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.
Выздоровели за последние сутки 9 405 человек (с начала эпидемии - 2 062 572 пациента - Ред.).
Среди новых зараженных 104 ребенка и 85 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (178 человек), Харьковской области (139), Запорожской области (124) и Донецкой области (112).
В Киеве выявили 473 новых случая.
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