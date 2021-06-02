Американский конгрессмен, член Палаты представителей Фред Келлер (Республиканская партия - Ред.) подготовил и внес в Конгресс очередной законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2".

"На каждом шагу президент Байден работал над тем, чтобы разрушить энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на энергоносители, ликвидации рабочих мест и ослаблению позиций США на мировой арене", - заявил Фред Келлер, как передает его пресс-служба.

Он также добавил следующее: "К сожалению, решение президента отменить санкции в отношении российского трубопровода "Северный поток-2", одновременно препятствуя внутреннему производству энергии, ясно показывает, на какой позиции находится эта администрация".

При этом Фред Келлер гордится тем, что, представляя законопроект, уделил "приоритетное внимание американской энергетике".

Республиканцы активно критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига.

Ранее "Страна" сообщала, что новым советником Витренко стала экс-нардеп Светлана Залищук, которая хочет остановить "Северный поток-2".