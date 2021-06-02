Вчера, 1 июня, в Киев с рабочим визитом прибыла группа сенаторов США. Сегодня гости из-за океана проведут в Киеве переговоры и ряд встреч с официальными лицами Украины.

Об этом в сети сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Несмотря на вопли о "зраде" (а-ля нас сдали эрэфии) мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером №1. Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия) прибыла с визитом в Украину! Завтра (2 июня - Ред.) будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!", - написал Евгений Енин.

Напомним, что делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин проводит рабочее турне по странам Восточной Европы. Кроме Украины, делегация посетит Литву и Грузию, чтобы выразить поддержку США своим партнерам. Также делегация обсудит последние события в Беларуси с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе со все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность народам Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проводить необходимые реформы, которые укрепят их демократии", - заявляла перед визитом глава делегации Джин Шахин.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хочет созвониться с Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве.