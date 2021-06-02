Утром во вторник, 1 июня в Кривом Роге Днепропетровской области местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Он избил продавщицу молотком, а затем порезал ее ножом. К счастью, потерпевшая выжила, однако ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Через несколько часов 32-летнего злоумышленника задержали.

Правоохранители установили, что в магазин зашел мужчина с молотком. Он сразу начал бить им продавщицу по голове. Впоследствии он вытащил еще и канцелярский нож, которым порезал потерпевшей горло.

Что украл злоумышленник:

жвачки;

шоколадки;

одну платформу зажигалок;

цепочку;

браслет;

мобильный телефон потерпевшей (Xiaomi Redmi);

300 гривен из кассы магазина.



Все эти вещи нашли в доме злоумышленника во время обыска.

В полиции открыли уголовное производство по статье о разбое с ограблением и нанесением тяжких телесных повреждений. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: dp.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Поліція Дніпропетровщини

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге умерла беременная девушка, которую решил сжечь ревнивый сожитель. Задержанного доставили в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что из киевского Макдоналдса вывели посетителей.