В новой операционной системе Android 12, представленной в середине мая, нашли секретную функцию, с помощью которой можно настроить оптимизацию устройства в играх. Причем в Google о ней предпочли умолчать.

Об этом сообщает издание BGR.

Как пишет сайт, речь идет о скрытом игровом режиме, который находится в настройках меню "Цифровое благополучие". Чтобы получить к нему доступ, следует открыть раздел "Цифровое благополучие", затем выбрать опции "Не беспокоить" и "Расписания".

В скрытом разделе можно настроить оптимизацию устройства в играх, запустить потоковую передачу на YouTube и отобразить счетчик кадров в секунду.

Однако, как отмечает издание, эта настройка доступна не всем участников программы тестирования операционки.

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