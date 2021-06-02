На фоне роста темпов вакцинации в Украине за сутки в несколько раз, чиновники министерства здравоохранения Украины объяснили, когда человек может считается полностью вакцинированным от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Полностью привитыми считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения ВТОРОЙ дозы вакцины против коронавируса.

"В общем, человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.

Если с момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.

"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.

"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Мы писали о том, что в центрах вакцинации от коронавируса, которые на выходных заработали в Киеве, Одессе и Львове, за два дня сделали 4 849 прививок.

Как сообщала "Страна", в ВОЗ одобрили для чрезвычайного использования китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac. Она уже доступна для жителей Украины в центрах вакцинации.

Также мы писали о том, что новых зараженных COVID-19 в Украине за сутки стало больше на 2 137 человек.

Еще осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России сообщили, что могут бесплатно предоставить эту вакцину от коронавируса и наладить ее производство в Украине.

К маю 2021 по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превышает официальные данные и достигло 138 500 человек.