В Канаде Национальный совещательный комитет по иммунизации намерен разрешить комбинировать разные вакцины при иммунизации от коронавируса. В стране можно будет сочетать препарат британско-шведской компании AstraZeneca с вакцинами американских фармкомпаний Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным канала, свое решение комитет озвучит в самое ближайшее время. После этого те канадцы, которые получили первую из двух необходимых прививок препаратом AstraZeneca, смогут сделать второй укол вакцинами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье.

Пока в Канаде обе прививки от коронавируса должны быть сделаны одной вакциной.

Национальный совещательный комитет по иммунизации - это орган, который дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Канаде 14 декабря 2020 года. Сейчас в стране доступны вакцины компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Из них лишь Johnson & Johnson является однокомпонентной вакциной, остальные препараты требуют двух прививок.

В Канаде одну прививку от COVID-19 сделали уже 65,9% граждан старше 12 лет.

Как писала "Страна", в конце марта Канада разместила на упаковках AstraZeneca предупреждение о тромбозе, тем самым официально признав связь между вакциной и этим побочным эффектом.

А через несколько дней после этого власти страны приняли решение временно приостановить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca.