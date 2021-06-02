В Антарктике участники 26-й Украинской экспедиции засняли уникальное визуальное явление. На фото попали миражи, на которых гигантские айсберги и острова как будто "зависли" в воздухе над поверхностью Южного океана.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра во вторник, 1 июня.

Это явление - миражи, такие же, как можно увидеть над раскаленным асфальтом дорог или песками пустыни. Однако над водой океана такой мираж случается исключительно в полярных регионах, и зачастую именно вокруг Антарктиды, ведь здесь холодный воздух с континента имеет возможность выходить на относительно теплый, не стесненный льдом океан.

Откуда появляются такие миражи?

В отличие от пустынных (или асфальтных) миражей, которые формируются в результате нагрева поверхности солнцем, в Антарктике необходимый контраст температуры поддерживается за счет накопленного за лето тепла океана. Поэтому здесь миражи могут не отступать днями, а то и неделями.

В антарктическом центре также упомянули, что легенда о "летучем голландце" могла возникнуть именно из-за этого эффекта.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В 2020 году специалисты из Национального ледового центра США заявили, что огромный айсберг, отколовшийся от ледника Ларсена в Антарктиде, покрылся трещинами и распался на части.

А специалисты Global Flyway Network, занимающейся изучением миграции птиц в мире, зафиксировали новый мировой рекорд по беспосадочному полету среди птиц, который установил малый веретенник, птица пролетела без посадок от Аляски до Новой Зеландии.

Как сообщала "Страна", в Антарктиде у отечественной станции пингвины выстроились в очередь за рыбой. При этом когда пингвинам в последних рядах надоедает, они подталкивают толпу и тогда передняя часть колонны с брызгами бросается в воду.

Напомним, что отечественные ученые исследуют кости гигантского кита, найденные возле станции в Антарктиде. Его останки довольно давно покоятся на острове Расмуссен.