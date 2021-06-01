Беременная женщина, которую в ссоре поджег сожитель, умерла в больнице Кривого Рога. За ее жизнь медики боролись почти неделю, но ожоги были слишком тяжелыми.

Ранее 21-летнюю пострадавшую доставили в реанимацию из собственного дома.

По данным следствия, ее 17-летний сожитель во время ссоры из-за ревности облил ее горючей смесью и поджег. Сразу после этого он попросил соседку вызвать скорую и убежал. Его через час задержала полиция. Во время обыска у него дома нашли еще и оружие. Задержанного доставили в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения.

Как сообщала "Страна", в Международный день защиты детей представители правоохранительных органов под руководством генпрокурора Ирины Венедиктовой провели совещание.

По результатам выяснилось, что в Украине растет как число преступлений, в которые вовлечены дети, так и преступлений против детей.

Напомним, что сепаратисты "ЛНР" обвинили ВСУ в обстрелах школы и детсада.

Ранее в начале мая в Донецке обвинили ВСУ в обстреле детского сада. По словам "главы администрации" сепаратистов Алексея Кулемзина, выпущенный украинскими военными снаряд упал на площадку дошкольного учреждения №345.