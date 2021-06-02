Все знают, что алкоголь не продают до совершеннолетия и не рекомендуют пить беременным, так как он вреден для детей. В украинском Минздраве объяснили, чем именно опасно и насколько сильным может быть воздействие спиртного на плод во время беременности.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.

Доказано, что алкоголь свободно проникает через плацентарный барьер и примерно за два часа попадает в кровь плода.

Доза алкоголя, полученная эмбрионом, равна дозе, выпитой беременной женщиной.

Алкоголь поражает клетки центральной нервной системы и других частей тела, нарушает их развитие в утробе матери. У ребенка, чья мать употребляла алкоголь во время беременности могут возникнуть расстройства фетального алкогольного спектра (ФАСП).

Выделяют следующие расстройства ФАСП:

фетальный алкогольный синдром (ФАС) - проблемы у детей с центральной нервной системой, формирование специфических черт лица, проблемы с ростом, обучением, памятью, вниманием, общением;

алкогольное расстройство нейроразвития - интеллектуальные нарушения, проблемы с поведением и обучением, памятью, вниманием, суждениями и плохой контроль над импульсами;

врожденные дефекты, связанные с алкоголем - неправильно сформированные органы (в частности, сердце, почки, кости), которые работают с проблемами;

нейро-поведенческое расстройство, связанное с пренатальным воздействием алкоголя - проблемы в сферах мышления и памяти, повседневной жизни, поведения.

В ЦОЗ напомнили, что не существует безопасного триместра. Употребление алкоголя опасно для беременных женщин и плода уже с первых дней беременности. Также рекомендуется отказаться от потребления спиртных напитков во время грудного вскармливания.

Ранее "Страна" писала об открытии ученых, что алкоголь может быть вреден в малых дозах и в любых количествах.

Мы также рассказывали, что из всех алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски.