Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать интересующие их вопросы задержанному 23 мая бывшему главному редактору Telegram-канала "NEXTA" Роману Протасевичу.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей - Ред.) будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко на совещании, посвященном сотрудничеству с Россией.



Также глава Беларуси прокомментировал публикации о том, что Протасевич, еще находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь.



"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрена по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заключил Лукашенко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об участии Протасевича в Майдане и его близости с полком "Азов", воевавшим на Донбассе.

Мы также писали, что в "ЛНР" против Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе.