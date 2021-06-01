Жесткий карантин и комендантский час давно вызывают споры по поводу их эффективности в борьбе с коронавирусом. Немецкие ученые исследовали, могут ли они загасить волны инфекции, и пришли к выводу: если да, то минимально.

О результатах их наблюдений пишет сайт телеканала N-TV.

Сотрудники Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана в течение нескольких месяцев оценивали данные о пандемии. Они внимательно изучили динамику показателя R в Германии - он отражает, сколько в среднем людей заражает инфицированный человек за определенную единицу времени. Если значение больше единицы в течение длительного периода времени, то количество новых заражений увеличивается. Если значение R постоянно ниже единицы, новых инфекций будет все меньше и меньше, и со временем эпидемия закончится.

Преимущество оценки ситуации по показателю R заключается в том, что он отражает ее лучше, чем данные о заболеваемости за неделю, которые часто используют для наблюдений за заболеваемостью в Германии. Потому что последние данные основаны на числе положительных тестов. Однако внедрение тестов сильно изменилось за почти полтора года пандемии, и отличается по регионам - не везде к ним одинаковый доступ, не везде есть нужное оборудование для анализов и мобильные группы тестирования. А R-значение относительно устойчиво и значительно более независимо от тестовых событий.

Сосредоточившись на R-значении, исследователи определили несколько "контрольных точек" с марта 2020 года, при которых его значение заметно менялось. Первая такая точка наблюдалась в ФРГ в конце марта 2020 года, когда R-значение упало с более чем 3 до менее 1. Это могло быть связано с "усилением общественного обсуждения и первоначальными ограничительными мерами, такими как отмена крупных мероприятий", пишут авторы. Тем не менее, R-значение немного выросло с конца марта, хотя первый карантин все еще действовал.

Еще один значительный рост значения R был в конце сентября, когда сошла вторая волна. Интересно, что оно снова упало во второй половине октября - то есть до введения карантина 2 ноября и его значительного ужесточения 16 декабря.

Аналогичное развитие событий произошло весной 2021 года: R-значение упало в середине апреля - на этот раз тоже до ужесточения карантина, вступившего в силу 24 апреля.

Это подвело ученых к выводу, что локдауны могли положительно повлиять на борьбу с инфекцией, однако явно не были единственной причиной снижения R-значения. По мнению некоторых исследователей, эффект от изоляции был "настолько мал, что его невозможно увидеть".

У этой теории уже появились критики. Один из них заявил, что люди еще до локдаунов, возможно, уже корректировали свое поведение в ожидании карантина - отсюда и падение числа заражений. На это авторы работы возразили тем, что, мол, значение R падало еще до того, как введение ограничений начинало обсуждаться в СМИ.

Ранее "Страна" рассказывала, что строгие карантинные меры вредят психологическому здоровью.

А до этого ученые установили, что удаленная работа плохо влияет на самочувствие.