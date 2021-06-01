Предстоятель католической церкви Папа римский Франциск I изменил церковное законодательство относительно криминализации плотского насилия в отношении взрослых и детей. Об этом сообщает AP.

Теперь католическое церковное законодательство признает, что взрослые также могут стать жертвами насилия. Изменения предусматривают, что к ответственности за сексуальное насилие могут привлечь и мирян, которые занимают должности в клерикальной иерархии.

Также, изменения в закон отменяют часть вольной трактовки преступлений, что позволяло некоторым игнорировать либо скрывать факты плотского насилия.

Согласно новым нормам, клирики, которые вступают в плотские отношения с кем-либо могут быть наказаны, если они применяли "силу, угрозы или злоупотребления властью" для осуществления плотских действий.

Как сообщала "Страна", архиепископ ПЦУ обвинил своих клириков в мятеже. Там заявили, что в приходах селе Соколово и Циркуны происходит мятеж с целью их перевода в другую епархию ПЦУ.

Также в ПЦУ заявили, что получат Благодатный огонь на день позже нормальных церквей в Украине.

Напомним, что Великий пост волынские сторонники ПЦУ отметили ведрами с нечистотами.