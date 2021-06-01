Белорусский телеканал ОНТ подготовил фильм-расследование о подробностях внеплановой посадки "Boeing -737" компании Ryanair в минском аэропорту 23 мая. В нем будут показаны кадры допроса снятого с борта Романа Протасевича.

Анонс фильма появился в Фейсбуке ОНТ 1 июня.

В анонсе Протасевич заявляет, что его подставили.

"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!" - говорит Протасевич.

Больше кадров с ним в анонсе нет.

Фильм-расследование выйдет в эфире ОНТ 2 июня в 21:00.

Напомним, 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. "Страна" приводила подробности этого инцидента.

Мы также сообщали о договоренности Александра Лукашенко и Владимира Путина по поводу того, что дело Протасевича и его девушки, гражданки РФ Софии Сапеги будут расследовать в Беларуси.

А в Евросоюзе между тем выступили с инициативой, чтобы фото Протасевича было во всех аэропортах стран сообщества.