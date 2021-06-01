Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что одобрение Всемирной организацией здравоохранения китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства Sinovac Biotech позволяет выдать украинцам международное свидетельство о проведении вакцинации. Свидетельство получат все, кто прошел полный курс прививок.

Об этом Ляшко написал в своем Фейсбуке.

По словам министра, ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества.

Он также напомнил, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac, и сейчас прививает ею людей старше 65 лет, маломобильных людей и ухаживающих за ними, спортсменов, работников образования, которые привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

"Страна" сообщала о том, что ВОЗ одобрила для чрезвычайного использования китайскую вакцину.

В недавно открытых центрах вакцинации Киева, Львова и Одессы прививают только этим продуктом компании Sinovac.