Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его удивляет резкое смягчение позиции США по отношению к российскому газопроводу "Северный поток - 2".

Об этом глава соседнего государства сказал в интервью TVP Info.

Журналист спросил у Дуды, как он отнесся к тому, что Джо Байден и его администрация снимают санкции с лиц, участвующих в строительстве газопровода, "который наносит вред интересам Польши".

"Это решение меня удивило, и я признаю, что оно было в некотором смысле неожиданностью... Однако это вызвало огромную бурю в самой Америке, потому что парламент в США несколько раз и политики, очень серьезные политики, неоднократно высказывали совершенно иную точку зрения о "Северном потоке - 2". Такая внезапная смена позиции, в том числе самим президентом Байденом, удивительна. Ведь до недавнего времени у президента было иное мнение о "Северном потоке - 2", - ответил Дуда.

По его словам, власти Польши были готовы к этому - отсюда их "спокойное и последовательное выполнение требований по диверсификации поставок, отсюда и расширение газового терминала в Свиноуйсьце, отсюда и планы строительства еще одного газового терминала в Гданьске, отсюда и строительство газопровода от норвежского шельфа через Данию и Балтийскую трубу в Польшу".

Он заверил, что последовательно проводит политику, направленную на обеспечение энергобезопасности поляков.

"Однако вопрос "Северного потока - 2" - это проблема не только Польши. Вспомните, что Словакия категорически против него, и что Украина категорически против. Строительство "Северного потока - 2" в первую очередь бьет по интересам этих стран. Но в целом это также в определенном смысле ставит под вопрос энергетический суверенитет многих стран Евросоюза, поскольку значительно укрепляет и монополизирует позиции российского поставщика газа на рынок Евросоюза. Я должен признать, что эта тенденция очень тревожит, и не только нас, это беспокоит очень многих политиков в Европейском Союзе, которые смотрят на это разумными глазами... Что касается Евросоюза в целом, то это фактически противоречит его интересам", - полагает Дуда.

Напомним, в середине мая стало известно, что США отказываются от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии.

Между тем, как писала "Страна", Россия не собирается отказываться от транзита своего газа через территорию Украины даже после истечения пятилетнего контракта с ней. По мнению Владимира Путина, объемы поставляемого в Европу сырья будут расти и "украинский транзит может быть востребован".



