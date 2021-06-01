Во вторник, 1 июня, состоялось тестирование основной сессии внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Стало известно, сколько учеников прошли испытание и когда появятся его результаты.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 222 533 человека, что составляет 88,8% от общего количества зарегистрированных для прохождения тестов.

Для прохождения тестов по украинскому языку пришли всего 68 716 человек, что составляет всего 54,4% от зарегистрированных, то есть чуть больше половины.

75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 12 - из-за признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 135 общественных наблюдателей.

Больше всего участников тестирования по украинскому языку и литературе - 91,93% зарегистрированных - было в Хмельницкой области, меньше всего - 81,9% - в Закарпатской. ВНО по украинскому языку больше сдавали в Киеве (77,56%), меньше всего - в Черновицкой области (29,25%).

2 июня в разделе "ВНО-2021" на сайте Министерства образования и науки будут размещены правильные ответы к тестам. Результаты тестирования будут известны к 25 июня.

В МОН напомнили, что в этом году Верховная Рада приняла закон об освобождении соискателей полного общего среднего образования от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО. В то же время тестирование по украинскому языку и литературе является универсальным, то есть за его прохождение можно получить результат ГИА и результаты для поступления по техническим или гуманитарным направлениям подготовки. При этом за выполнение задач сертификационной работы по украинскому языку можно было получить результат ГИА, а также результат ВНО для поступления в учреждения высшего образования на технические специальности.

Вероятно, именно из-за освобождения от обязательного ГИА, а также узких возможностей для использования результатов сертификационной работы по украинскому языку, значительное количество участников не явились для прохождения этого экзамена, предположили в МОН.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по украинскому языку / украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от их воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором пройдена регистрация, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии. "Страна" публиковала десять главных вопросов о ВНО-2021.

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