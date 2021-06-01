Авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas выходит на украинский рынок, в связи с чем вскоре украинцы впервые получат возможность напрямую летать в эту страну без пересадки в Стамбуле, Доху или Дубае.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины по итогам встречи главы ведомства Александра Кубракова и главного исполнительного директора авиакомпании Алмоганны Бандера.

"Каждое новое авиасообщение - это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки. Именно поэтому увеличение регулярных направлений прямого авиасообщения - среди приоритетов Министерства. Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели", - рассказал министр.

Как объяснили в министерства, Flynas - ведущий лоукостер Саудовской Аравии, с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Каждый год в течение последних 5 лет Flynas признавали лучшим лоукостом Ближнего Востока. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью 8,6 миллиардов долларов.

"Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай", - добавили в Мининфраструктуры

Напомним, недавно новый украинский лоукост Bees Airlines объявил о планах запустить регулярные авиарейсы в Грузию и Армению, а также чартерные рейсы между крупными городами Украины.

Ранее мы писали, что венгерская авиакомпания Wizz Air открыла четыре новых направления из Львова.