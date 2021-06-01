В Великобритании впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая среди зараженных.

Об этом свидетельствует статистика на сайте министерства здравоохранения.

С начала пандемии в Британии не проходило дня без сообщений о летальных исходах от COVID-19. Максимальные показатели смертности пришлись на январь этого года, когда за сутки регистрировали по 1,3 тысяч смертей.

Несмотря на внушающую оптимизм статистику смертей, в стране наблюдается увеличение суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа в Туманном Альбионе диагностировали еще 3 165 новых случаев COVID-19, тогда как неделю назад этот показатель составлял в среднем около 2,5 тысяч.

При этом правительство Великобритании с 21 июня планирует начать ослаблять ограничительные меры. Британский премьер Борис Джонсон заявил в мае, что нет весомых оснований для того, чтобы откладывать эти планы, несмотря на ситуацию с индийским штаммом коронавируса.

В Англии, Уэльсе и некоторых районах Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений. Кроме того, власти разрешили международные сообщения в "зеленые" страны, в том числе Португалию, Сингапур и Исландию.

Всего в стране за время пандемии диагностировали свыше 4,4 миллионов заражений коронавирусом, более 127,7 тысяч людей с COVID-19 скончались.

Ранее "Страна" приводила свежую статистику заражений и смертей по Украине.

Мы также писали о заявлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов о том, что в его стране за полтора года пандемии коронавируса не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.