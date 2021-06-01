На трассе возле села Новопетровское Николаевской области перевернулся внедорожник, водителем и пассажирами которого были подростки в возрасте от 15 до 17 лет. В результате пострадали четверо из них.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Инцидент произошел в понедельник, 31 мая, около 16:00 на трассе Н-24 "Благовещенское - Николаев".

16-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля BMW X5, не справился с управлением, съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести, еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась", - сообщили правоохранители.

Происшествие квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 286 УК *Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, сегодня под Харьковом в результате столкновения автомобилей погибли три человека.

Также мы писали о том, как во Львовской области авто врезалось в жилой дом.