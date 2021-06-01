У берегов одного из Гавайских островов Кауаи был замечен корабль общей вспомогательной разведки ВМФ России "Карелия (SSV-535). Судно обнаружили еще на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Военно-морской институт США (USNI).

Корабль ходил прямо у границ территориальных вод США, примерно в 24 километрах к западу от острова. Тогда как международные воды начинаются в 22 километрах от суверенной береговой линии.

На острове Кауаи находится Тихоокеанский ракетный полигон Баркин-Сэндс, который ВМС США и Агентство противоракетной обороны используют для испытаний ракет. Это полигон, где могут одновременно работать и отслеживать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и космические аппараты.

Из-за появления российского корабля разведки пришлось отложить ракетные испытания Агентства противоракетной обороны.

Затем залпы корабельных ракет SM-6 все же провели, но силы ПРО не смогли перехватить свою цель – баллистическую ракету средней дальности.

Целью испытаний являлась демонстрация способности корабля Aegis, сконфигурированного для защиты от баллистических ракет, обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности. Однако осуществить перехват не удалось.

Представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гэй в связи с инцидентом сделал заявление для новостного портала USNI и сказал, что ВМС США "знают о российском судне в международных водах в окрестностях Гавайев". Он добавил, что американские военные будут следить за ним.

Между тем военные силы самих США и стран НАТО очень активны у берегов России. Так, прошлым летом над нейтральными водами Черного моря близко от государственной границе РФ летали два самолета ВВС США.

А незадолго до этого над Балтикой и тем же Черным морем у российских границ летали самолеты стран НАТО.