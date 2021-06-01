Министр по делам перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом. Это произошло несмотря на то, что она вакцинировалась от инфекции препаратом компании AstraZenecа.

О заражении сообщила 1 июня в Фейсбуке пресс-служба грузинского ведомства.



"Коронавирус подтвержден у Екатерины Тикарадзе. Министр чувствует себя хорошо, самоизолировалась и продолжает работать удаленно. Сотрудники министерства здравоохранения, которые контактировали с зараженным министром, также переведены на самоизоляцию", - говорится в посте.





Между тем Тикарадзе одной из первых среди грузинских чиновников публично, в прямом эфире сделала прививку от коронавируса. Она вакцинировалась 23 марта британо-шведским препаратом AstraZenecа.

Как сообщала "Страна", 1 июня украинский Минздрав зарегистрировал для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе.

Мы также писали, что в Великобритании на днях ведущая радио ВВС Лиза Шоу умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Женщине было 44 года.