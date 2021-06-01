Китайская компания Xiaomi показала прототип технологии, которая позволяет зарядить смартфон всего за 8 минут. Разработка установила мировой рекорд, как по беспроводной, так и по проводной зарядке гаджета.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале компании.

Во время теста компания использовала модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.

По данным Xiaomi, новое зарядное устройство способно полностью зарядить телефон за 8 минут с помощью проводной системы "HyperCharge" мощностью 200 Вт или за 15 минут с помощью беспроводной зарядки мощностью 120 Вт. В специальный блок питания разработчики добавили провод, способный передавать высокое электрическое напряжение.

Отметим, что два года назад Xiaomi уже анонсировала систему мощностью 100 Вт, которая могла заряжать батарею емкостью 4000 мАч за 17 минут.

Дата выхода на рынок новой зарядки пока неизвестно. Предположительно технология будет задействована в смартфонах этой компании следующего поколения.

Напомним, недавно производитель смартфонов из Китая компания Redmi, которая в свою очередь является брендом Xiaomi, представил флагманы Redmi Note 10 Pro 5G. Компания заявляет, что смартфон можно полностью зарядить за 42 минуты.

Ранее в Xiaomi презентовали свой первый складной смартфон. В новое устройство китайской компании поставили чип Snapdragon 888, минимум 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.