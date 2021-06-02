Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений на встрече главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Об этом Лавров сказал 1 июня во время пресс-конференции в Москве по итогам онлайн-встречи министров стран БРИКС.

"Что касается предстоящего саммита в Женеве 16 июня президентов России и Соединенных Штатов, мы не строим иллюзий, мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", - сказал Лавров.

Он добавил, что президенты должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, "да и в целом на глобальной арене".

Ранее "Страна" приводила заявление МИД РФ о том, что в России и США не совпадают повестки дня предстоящей встречи Путина и Байдена. Также в МИД пообещали, что Вашингтон вскоре получит из Москвы несколько "некомфортных сигналов", которые не связаны с предстоящей встречей президентов.

Также мы рассказывали, что Байден назвал одну из тем переговоров в Женеве.