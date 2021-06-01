Сегодня, 1 июня, исполнился год работы системы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К концу 2021 года количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД вырастет до 400 единиц. А до 2024 года общее число таких устройств, как стационарных, так и "фантомов" вырастет до 2050.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Ровно год назад заработала система фото и видеофиксации нарушений ПДД. Одной из главных задач государства и МВД - охрана здоровья и безопасности наших граждан на дорогах. В настоящее время установлено 130 камер видеонаблюдения. Всего на этот год было закуплено 220 единиц. Мы ожидаем, что до конца года будут докуплены еще камеры и общее количество вырастет до 400 стационарных камер. По общему плану, до 2024-го года по стране должно появиться 1500 камер в тех местах, где сохраняется аварийная опасность", - рассказал Геращенко в комментарии "Стране".

Он также отметил, что МВД совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

"Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работает 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД", - сказал Геращенко.

Напомним, ранее сегодня Геращенко анонсировал законопроект, который предусматривает вознаграждения для водителей, помогающим полицейским фиксировать нарушения на дорогах.

Также мы писали, что камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с февраля научились фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта.