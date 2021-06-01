С первого дня лета в Украине заработали ограничения движения грузовиков
Во вторник, 1 июня, в Украине вступили в силу ежегодные ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения.
В случае, если температура воздуха днем поднимается выше +28 градусов, движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет ограничено.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины на свое странице в Facebook.
Такие ограничения ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования. На дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие знаки и информационные щиты.
Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Движение ограничивается, если в дневное время суток температура воздуха превысила +28 градусов .
Исключения составляют:
- грузовики, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы,
- перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Водителям грузовиков рекомендуют переждать жару на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Найти место отстоя по указателям или с помощью карты.
"Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине в прошлом году начали круглосуточно взвешивать грузовики на дорогах.
Также сообщалось, что на улице Льва Толстого в Киеве ограничат движение до конца июня.