Во вторник, 1 июня, в Украине вступили в силу ежегодные ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения.

В случае, если температура воздуха днем поднимается выше +28 градусов, движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины на свое странице в Facebook.

Такие ограничения ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования. На дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие знаки и информационные щиты.

Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Движение ограничивается, если в дневное время суток температура воздуха превысила +28 градусов .

Исключения составляют:

грузовики, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы,

перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Водителям грузовиков рекомендуют переждать жару на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Найти место отстоя по указателям или с помощью карты.

"Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в прошлом году начали круглосуточно взвешивать грузовики на дорогах.

Также сообщалось, что на улице Льва Толстого в Киеве ограничат движение до конца июня.