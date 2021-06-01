Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью российскому телеканалу "Мир", во время которого заявил, что в его стране за полтора года пандемии коронавируса не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

Интервью с главой государства в Центральной Азии выложено на Ютуб-канале телерадиокомпании "Мир".

Журналист спросил у Бердымухамедова, как ему удалось уберечь свой народ от коронавируса.

Президент подробно рассказал, что в Туркменистане проводится комплексная и тщательная работа по противостоянию инфекциям. В частности, власти с первых дней возникновения угрозы COVID-19 сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера. Для руководства всей этой работой и была создана правительственная комиссия.

Кроме того, власти ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов, ограничения на воздушное сообщение с зарубежными странами.

Много внимания уделялось профилактике: во всех учреждениях и учебных заведениях обеспечили температурный контроль граждан и ввели строгие правила личной гигиены. Регулярно проводится дезинфекция торговых центров, рынков, учебных заведений, общественного транспорта.

Наконец, Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", "которые с успехом сегодня повсеместно применяются для нужд людей, входящих в группу риска".

"Работа по предотвращению инфекционных заболеваний продолжается. Осуществляется строительство новых карантинных центров, перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, схожими при острых инфекциях. Приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование. Одновременно с этим в нашей стане сегодня проводится и всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей. Благодаря такой проведенной и проводимой работе пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни". - заверил Бердымухамедов.

Также он добавил, что национальное здравоохранение устойчивое и эффективное.

Как сообщала "Страна", в начале пандемии, в марте 2020 года, в Туркменистане запретили употреблять слово "коронавирус" в государственных СМИ и даже в разговорах на улице.

Мы также рассказывали, что Бердымухамедов рекомендовал гражданам страны защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом растения могильник.