На днях в Сумской области пограничники задержали мужчину с ксерокопией российского паспорта, который пытался незаконно перейти границу. При этом нарушитель пытался убедить правоохранителей, что он - гражданин Украины.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина пробирался к границе под покровом темноты около двух часов ночи. Пограничникам удалось обнаружить нелегала при помощи тепловизора.

После задержания мужчина назвался гражданином Украины, но через некоторое время признался, что является россиянином, а в доказательство этого у него обнаружили ксерокопию паспорта РФ. Сам документ, по словам нарушителя, он закопал где-то в лесу.

Объясняя, зачем он изначально принялся врать пограничникам, мужчина заявил, что "опасался за свою жизнь".

"Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд", - добавили ведомства.

Примечательно, что в посте в Facebook по поводу этого инцидента пресс-центр Госпогранслужбы упомянул анекдотическую историю: "Скажи "паляница"! Да русский я, русский...".

Напомним, недавно 15-летний россиянин пытался пешком незаконно пересечь границу в Харьковской области. В Украину он шел в поисках лучшей жизни, однако его планам помешали пограничники.

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