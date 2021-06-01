Во вторник, 1 июня, в Чугуевском районе Харьковской области произошло столкновения двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Инцидент произошел в районе 20 км автодороги Чугуев-Меловое около 15:30. Автомобиль Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos, который ехал навстречу.

В результате аварии смертельные травмы получил 59-летний водитель легковой машины и две женщины, которые находились в авто как пассажирки. Пострадал и водитель Toyota Hilux.

Напомним, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Грузовой автомобиль "Мерседес" столкнулся с легковой машиной "Шкода", водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Также "Страна" сообщала, что в ДТП под Полтавой разбилась съемочная группа украинского телеканала НТН. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo. В результате погиб оператор и журналист.