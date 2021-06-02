Беларусь вышла на финишную прямую по более тесной интеграции с Россией. Об этом вчера заявили президент республики Александр Лукашенко и его правительство.

Для того чтобы озвучить это, Бацька собрал большое публичное совещание с министрами, куда позвал и прессу. То есть цель была - максимально громко заявить о том, что достройка Союзного государства уже на финальной стадии.

Но главной аудиторией Лукашенко стал Запад, который готовит серьезный пакет антибелорусских санкций. Вчера Евросоюзу и США показали, что Минск готов окончательно отбросить многовекторность и развернуться на Восток.

И это может стать самым неожиданным итогом всей кампании, которую Запад развернул еще в прошлом году с целью свержения Лукашенко - дрейф Беларуси в сторону России только усилится.

Самое забавное, что этому процессу изо всех сил способствует и Украина, которая также вводит санкции против Беларуси, а теперь порицает сближение Минска и Москвы.

"Страна" анализировала последние сигналы из Беларуси.

Какие санкции грозят Беларуси

За случай с задержанием Романа Протасевича Минск ждут ограничения, которые никто не вводил даже после жестокого подавления Беломайдана.

Пока данная информация публикуется лишь журналистами западных СМИ со ссылкой на источники. Но в Евросоюзе официально ее никто не опровергает.

Во-первых, компании "Белавиа" хотят закрыть небо над всей территорией ЕС. А также ввести персональные санкции против авиационных чиновников Беларуси.

Но это, в общем-то, не слишком серьезные меры. Обсуждаются ограничения и покруче - против крупнейших экспортных производств республики. Которые могут очень серьезно ударить по экономике страны.

Reuters пишет, что санкции коснутся продажи облигаций, нефтяного сектора и калийной промышленности - все эти сферы (кроме облигаций) приносят очень серьезный доход белорусам.

О том, что могут наложить санкции на "Бералуськалий", пишет и Bloomberg. Правда, пока, по данным издания, идут дискуссии, насколько мощными они будут. К примеру, если предприятию запретят брать кредиты на Западе, то Беларусь это переживет.

Если же экспорт вообще перекроют или серьезно квотируют, это будет уже очень болезненным ударом по бюджету и платежному балансу страны.

Правда, в этом случае пострадают и потребители на Западе - нужно будет ждать ценового скачка на этом рынке. Возникнет дефицит продукции, который придется заполнять другим производителям - среди которых в первую очередь называют российский "Уралкалий". То есть профит для стран, которые поддержат эти санкции, пока неясен.

Также в Евросоюзе говорили, что могут остановить транзит российского газа через Беларусь. Об этом заявлял глава МИД ЕС Жозеп Боррель. Здесь уже удар и по России - причем с прицелом на сохранение украинского транзита даже после запуска "Северного потока - 2".

Правда, данное решение уже больше похоже на санкции против Москвы, а не Минска. И введут ли их - непонятно. Во всяком случае один из лидеров Евросоюза - президент Франции Макрон - заявил, что белорусская история не должна отразиться на отношениях с Россией, и новые санкции против Москвы не нужны.

Тем не менее обсуждаемый вчера "белорусский пакет" уже стал темой №1 на последней встрече Путина и Лукашенко.

После информации о секторальных санкциях Бацька два дня гостил у президента РФ. А вернувшись, сделал ряд заявлений, которые показывают, что Беларусь будет двигаться на Восток, если Запад начнет рвать экономические отношения.

Договорился с Россией по нефти и газу

Александр Лукашенко вчера провел открытое совещание с правительством по вопросу сотрудничества с Россией. Там он дал понять, что решил давний спорный вопросы по цене на нефть.

Речь о конфликте, который разразился еще в 2018 году, когда Москва подняла цены на нефть для Беларуси посредством "налогового маневра" - отмены льготного режима поставок энергоносителей. Лукашенко тогда заявил, что Россия хочет "поглотить" Беларусь, и отношения между странами ухудшились.

вчера Бацька дал понять, что конфликт исчерпан.

"По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", - заявил президент Беларуси.

"Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", - добавил Лукашенко.

Также он заявил, что не будет проблем и с поставками газа Беларуси. Правда, о цене пока не договорились.



Александр Лукашенко во время совещания. Фото: president.gov.by

Полеты "Белавиа" в Крым

Главное заявление Лукашенко с этого совещания - это намерение открыть авиасообщение с Крымом.

По словам Лукашенко, Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Он обратился к Путину с просьбой разрешить белорусским самолетам летать туда через территорию России.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали... Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - сказал президент Беларуси.

Он добавил что вел переговоры о полетах в Крым еще с Петром Порошенко, но они ни к чему не привели, поскольку Украина рассматривает посещение Крыма не через свои погранпункты как нарушение.

Для усиления эффекта Лукашенко добавил, что и сам готов отправиться в Крым вместе с Путиным.

"Мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Может на той шхуне, что мы переговоры вели (а этих выходных в Сочи - Ред.) с ним сядем и пройдет в Крым. Поэтому я тут абсолютно свободен. Они устроили эту канитель и устроили эти провокации (введение Украиной санкций против Белоруссии - Ред.). Так что теперь с меня взятки гладки, также как и с остальным белорусов", - сказал Лукашенко.

Санаторий в Мисхоре, о котором говорил Александр Лукашенко, это санаторий "Беларусь", принадлежащий администрации белоруского президента.

После слов Лукашенко власти полуострова заявили, что запуск прямых авиарейсов из Минска в Симферополь удешевит туристические поездки для граждан Беларуси, а сразу после открытия, на полуостров хлынет огромное количество людей.

В аэропорту Симферополя уже заявили, что готовы к приему самолетов из-за границы, в том числе из Беларуси.

Вышли на финиш по Союзному государству

После совещания с Лукашенко премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в согласовании интеграции с Россией дело идет к завершению.

"Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России. В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу. Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно".

Процесс интеграции Беларуси и России продолжается более 20 лет. В 1999 году был подписан Договор о Союзном государстве. Он предполагает принятие конституции союза, учреждение наднациональных органов (двухпалатного парламента, суда, счетной палаты), создание единого экономического пространства, введение общей валюты и т.д. Однако эти процессы до сих пор не завершены. Правительства находятся на стадии согласования дорожных карт.

Также Кабминам Беларуси и России поручили проработать совместное реагирование на санкции.

"Прошу не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову", - обратился во время совещания Лукашенко к главе правительства.

"Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам" - добавил президент Беларуси.

По его словам, на финальной стадии и слияние таможенных систем, которые будут координироваться из единого центра. При этом Бацька уточнил, что речь не идет о наднациональном органе.

"С помощью России и Китая Беларусь выдержит любые санкции"

Итак, реальные последствия санкций Запада против Лукашенко - это углубление его интеграции с Россией.

Как видим, Бацька свои последние заявления о сближении с Москвой сделал после угроз ввести против Беларуси секторальные санкции, бьющие по главным экспортным отраслям.

То есть с одной стороны это можно рассматривать как элемент игры с Западом и предупреждение - не увлекаться санкциями. И пока действительно вопрос - насколько жесткими будут новые ограничения против Беларуси. И захотят ли в Европе и США толкать страну в объятия России.

С другой стороны - Минск действительно ведет работу по интеграции с Москвой.

Это видно и по личному общению Путина и Лукашенко, которые в последнее время демонстрируют дружеские отношения. Вряд ли бы Бацьку стали так принимать в России, если бы он откровенно "сливал" текущую работу по углублению интеграции.

И можно с уверенностью предположить, что если последуют серьезные санкции против Минска, его зависимость от России станет беспрецедентной со времен распада СССР.

О том, что к такому итогу привела именно политика Запада, который сначала пытался свергнуть Лукашенко, а потом начал "кошмарить" его за Протасевича, пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Со времен прошлогодних акций протеста было много прогнозов о том, что грядет скорое "углубление интеграции России и Белоруссии" вплоть до объединение в одно государство.

Объявления об этом ждали чуть ли не после каждой встречи Путина и Лукашенко. Но его не было.

Лукашенко не хотел никуда "глубоко интегрироваться". А после того, как Беломайдан пошел на спад, из Минска начали поступать сигналы, что там не против вернуться к многовекторности.

Но история с самолетом и Протасевичем многое поменяла.

Санкции, которые были введены сейчас, бьют уже непосредственно по экономике Белоруссии и обнуляют западный вектор. Причем рассматриваются еще более жесткие меры. Например – запрет на импорт белорусского калия (главный экспортный товар страны).

То есть Александру Лукашенко на Западе дают понять, что пока он у власти никакой многовекторности не будет. А вал санкций со стороны Украины показывает, что и украинский рынок белорусские товары скоро потеряют.

Вероятно, таким образом Украина и Запад думают, что наносят по Лукашенко сильнейший удар и принуждают его к уходу и передачи власти вождям Беломайдана.

Но реальный эффект совсем иной.

Болезненные ли эти санкции для Белоруссии? Конечно.

Смертельные ли они для Лукашенко? Сильны ли они до такой степени, что он будет вынужден отречься от власти? Нет. Имея за спиной поддержку России и Китая Белоруссия может выдержать любые экономические удары Запада. Даже еще более мощные, чем сейчас.

Но последствия, естественно, будут. Санкции Запада и Украины четко и безальтернативно разворачивают Белоруссию на восток. В сторону той самой "глубокой интеграции", от которой последние 20 лет отбивался Лукашенко.

Проблема Запада в том, что он везде видит Украину 2014 года, где Майдан привел к смене власти. Но в реальности протесты в большинстве стран такого эффекта не имеют: Турция (2013 год), Гонконг, Россия (хотя там масштабных протестов даже не удалось организовать), Белоруссия.

Скорее украинский Майдан был исключением из правил, результатом уникальных совпадений многих факторов, которые не повторяются в других странах.

Поэтому попытки повторить его опыт на иной почве приводят не к свержению правящих режимов, а к их еще большему отдалению от Запада и к сближению с его главными геополитическими противниками", - пишет Игорь Гужва.