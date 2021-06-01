В первый день лета стало известно, что в китайской провинции Цзянсу выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Власти КНР раскрыли подробности о подхватившем вирус мужчине. А в ВОЗ оценили перспективу возникновения пандемии.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как заявили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая, штамм, который раньше находили только у диких водоплавающих птиц, обнаружили у 41-летнего жителя города Чжэньцзян. 28 апреля его госпитализировали с гриппозными симптомами. А сейчас его состояние улучшилось, пациента готовят к выписке.

Медики отследили всех, с кем он контактировал, но ничего тревожного не заметили. О том, как и где пациент заразился, пока ничего не известно.

Штамм H10N3 впервые выявили в Гонконге в 1979 году, затем его обнаруживали в 2002 и 2011-м на птичьих рынках Азии. А подтип H10 более полувека известен у водоплавающих в разных регионах мира.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения совместно с Китаем проводит оценку рисков распространения нового штамма птичьего гриппа у человека.

"ВОЗ через Глобальную систему эпидемиологического надзора за гриппом и ответных мер (GISRS) осуществляет постоянный мониторинг вирусов гриппа, включая вирусы с потенциалом перерасти в пандемию, и проводит оценку рисков. ВОЗ работает с национальными властями Китая и партнерами по GISRS над дальнейшей оценкой и характеристикой этого события", - заверил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Он добавил, что случаи инфицирования человека вирусом H10N3 до нынешнего события не были обнаружены. И что штамм H10N3 является вирусом гриппа низкой патогенности для птиц.

"Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа. В связи с этим событием ВОЗ не советует проводить специальный скрининг на пунктах въезда, а также не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю", - заявил представитель ВОЗ.

Откуда к нам приходит птичий грипп

Вирус гриппа относится к семейству ортомиксовирусов и распространяется в виде одноцепочечных, закрученных в спираль РНК в липидной мембране. Он умеет обходить иммунную защиту и проникать в клетку с помощью белков-шипов на мембране.



Есть семь типов вирусов гриппа, из которых три - А, B и C - заражают человека. Вирусы типа A, в свою очередь, различаются в зависимости от гена, кодирующего белок (гликопротеин) на мембране. Нейраминидазу обозначают NA, геммаглютинин - HA. Последний подразделяют на 18 подтипов: H1, H2 и так далее.

Вирусы гриппа типа A время от времени вызывают вспышки инфекции в животном мире. Их естественный резервуар - дикие водоплавающие, главным образом, гусе- и ржанкообразные (самый известный представитель - морские чайки). Отсюда название - птичий грипп. Для диких видов вирус не опасен, а для домашних некоторые штаммы смертельны.

Вирусы HA находятся под эволюционным давлением и способны преодолевать межвидовой барьер, в том числе проникать в человеческую популяцию. В 1918 году штамм H1N1, испанка, унес миллионы жизней. Последняя вспышка птичьего гриппа типа A в 2016-2017 годах была вызвана штаммом H7N9. До COVID-19 подтипы H5 и H7 рассматривали как наиболее вероятный источник новой пандемии, да и теперь их не сбрасывают со счетов.



Вирус распространяется воздушно-капельным путем, заражает клетки эпителия дыхательных путей и начинает копировать себя, пользуясь чужими ресурсами. Организм реагирует высокой температурой, лихорадкой, насморком и другими респираторными симптомами. Иммунная защита, распознав белок-шип на мембране вируса (геммаглютинин), вырабатывает антитела. Специального лечения вирусной простуды нет, препараты лишь облегчают болезнь и предотвращают осложнения, среди которых пневмония и аутоиммунные процессы.

Среди людей постоянно циркулируют штаммы вирусов гриппа типа A, их включают в состав ежегодных вакцин. Однако часть генома вируса, кодирующая белок-шип, под давлением иммунной системы организма быстро эволюционирует. Новые штаммы ускользают от нейтрализующих антител, и эффективность вакцины снижается. А если межвидовой барьер от птиц к человеку преодолевает совершенно новый штамм, имеющиеся вакцины и вовсе бесполезны.

Насколько опасен подтип H10?

Подтип птичьего гриппа H10 выявляют в основном у диких птиц. В Китае множество штаммов этого подтипа, однако его воздействие на млекопитающих плохо изучено. В 1984 году штамм H10N7 обнаружили у норок на фермах в Швеции. В 2008-м - у свиней. В 2014-м от него гибли тюлени у берегов Дании. Люди болели этим гриппом с 2004-го.

Штамм H10N8 вызвал эпидемию в 2013-2014 годах в Китае. Секвенирование показало, что в его геноме есть вставки из другого подтипа. Способность H10 пересобирать РНК из других вариантов вирусов крайне опасна. Это повышает риск возникновения сильно патогенного штамма.

В статье 2016 года в Nature китайские ученые описали, что H10N3 инфицирует мышей и несет признаки заразности для людей. Когда он перекинется на человека, предсказать было невозможно, и вот это случилось. Впрочем, как сообщает "Синьхуа" со ссылкой на экспертов, вариант вируса, выделенный у больного, малопатогенный, риск эпидемии оценивают как низкий.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США почти исчез грипп. В текущем эпидсезоне в 20 тысяч раз меньше заражений, чем в предыдущем.

Мы также приводили мнение китайских ученых о том, что штамм вируса птичьего гриппа H5N8 может стать причиной еще одной пандемии.