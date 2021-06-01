Европейский союз может запретить самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС и приземляться там уже в эту пятницу, 4 июня. Другие санкции за вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича в Минске Евросоюз введет против Беларуси 21 июня.

Об этом со ссылкой на троих дипломатов сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, ЕС также готовит санкции в отношении около десяти высших должностных лиц авиации Беларуси. Как утверждают собеседники, это будет временная мера перед введением основных санкций, которое ожидается на саммите министров иностранных дел Евросоюза 21 июня.

Предположительно, новые санкции коснутся продажи облигаций, нефтяного сектора и калийной промышленности - все эти сферы представляют крупные доли экспорта Беларуси.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что в санкционный список могут попасть новые юридические и физические лица.

В свою очередь европейский чиновник на правах анонимности сообщил, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против калийной промышленности Беларуси.

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как он со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсуждал полеты белорусских самолетов в аннексированный Крым.