В среду, 2 июня, в западных регионах Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью. При этом на востоке продолжат идти обильные дожди.

Об этом сообщает "Укргидрометцентра".

На западе Украины температура днем ожидается +15...+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7...+10. Значительных осадков не ожидается.

В восточных регионах страны и центральной Украине синоптики прогнозируют сильные дожди как днем, так и ночью. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до +16...+19 градусов, ночью же похолодает до +9...+13.

В южных областях Украины температура днем будет +16...+18 градусов, ночью +11...+13. И днем и ночью ожидаются дожди.

В Киеве и северных регионах страны температура днем будет +16...+18 градусов, а ночью +8...+10. Без значительных осадков.

Напомним, прошедший май в Киеве оказался на полтора градуса холоднее климатической нормы.

Также "Страна" писала, какой будет погода в Украине в течение лета. В некоторые дни июля и августа столбики термометров подскочат до +35 и даже +40. При этом периодически будут идти дожди с грозами.