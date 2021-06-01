В первый день лета курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился на 4 копейки - до 27,435 грн/$1 с 27,470 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,425-27,445 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,44 грн/$1 с 27,46 грн/$1 в понедельник.

Также регулятор также укрепил курс нацвалюты на 2 июня – до 27,4381 грн/$1 с 27,4674 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 июня 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 21.2467

BYN 1 белорусский рубль - 10.8263

EUR 1 ЕВРО - 33.5335

PLN 1 польский злотый - 7.5086

CAD 1 канадский доллар - 22.8109

ILS 1 новый израильский шекель - 8.4659

RUB 10 российских рублей - 3.7325

HUF 100 венгерских форинтов - 9.6773

GBP 1 фунт стерлингов - 38.8702

CZK 1 чешская крона - 1.3171

SEK 1 шведская крона - 3.322

CHF 1 швейцарский франк - 30.5224

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.2981

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 мая составил 356,21 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $260,46 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что курс биткоина упал на 8,2%. Если обрушение криптовалюты сохранится, оно станет крупнейшим с 2011 года.

Также мы сообщали, что в Украине хотят увеличить штрафы за нарушения во время валютных операций. Санкции - до 50% от суммы операции.