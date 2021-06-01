Белорусскому оппозиционеру Степану Латыпову, который во время заседания суда воткнул себе в горло предмет похожий на ручку, провели операцию. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белые Халаты.News".

На данный момент Латыпов находится в состоянии наркоза и на искусственной вентиляции легких. однако его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, повреждений внутренних органов не обнаружено. планируется госпитализация оппозиционера.

Степана Латыпова задержали во время протестов в Беларуси. Во время заседания суда он, по одной из версий сказал, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией пообещало посадить в тюрьму его родных, если он не признает свою вину. После этих слов он встал на лавку в клетке, взял предмет, похожий на ручку и воткнул себе в горло, после чего начал резать руки. После инцидента медики увезли его из здания суда.

Напомним, в Беларуси задержали главреда сайта Hrodna.life Алексея Шота.

также сообщалось, что 23 мая в Минске задержали бывшего редактора Telegram-канал "НЕХТА" Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.