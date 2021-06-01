Малюська показал как отремонтировали колонию, где сидела Юлия Тимошенко. Фото

В Качановской женской исправительной колонии №54, расположенной в Харькове, сделали капитальный ремонт. В частности, в камерах установили биде, душ, а кровати сделаны таким образом, чтобы каждый заключенный имел свой личный уголок.

Фотографиями одной из камер поделился министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Здесь не просто хороший ремонт в стандартной сдержанной цветовой гамме, но и попытка дать немного индивидуального пространства осужденным путем установления перегородок", - оценил министр изменения в интерьере колонии.

По его словам, ремонт в колонии выполнили за счет средств специального фонда, наполненного в результате труда самих осужденных.

"Средства налогоплательщиков не тратились", - добавил Малюська.

Отметим, что именно в этой колонии сидела лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после того, как в октябре 2011 года ее приговорили к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году. Освобождение действующего нардепа произошло уже после Майдана 2014-го года.

Напомним, ранее Денис Малюська рассказал "Стране", что Минюст пока не нашел инвесторов, готовых вложиться в переделку одного из зданий Лукьяновского СИЗО в отель. И не исключил, что ведомство может обустроить там гостиницу за счет собственных средств.

Также мы писали о том, как ведомство заработало на услугах по предоставлению заключенным камер повышенного комфорта 3 миллиона гривен.