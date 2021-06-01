Венедиктова впервые прокомментировала отмену реального срока для Стерненко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова впервые прокомментировала решение одесского Апелляционного суда, который отменил реальный семилетний срок заключения радикалу Сергею Стерненко.
"Я уважаю решение судей, вы знаете мою позицию, я не впервые об этом говорю. Закон запрещает мне комментировать решение судей и давать им юридическую оценку. Будет ли прокуратура подавать кассацию на решение апелляционной инстанции - это вопрос к прокурору по делу. В деле есть документы на которые стоит прокурору обратить внимание, но это уже вопрос к прокурору по данному делу", - заявила Венедиктова.
Напомним, накануне одесский Апелляционный суд заменил Сергею Стерненко, осужденному судом первой инстанции за похищение человека и пытки, семилетний срок на трехлетний с испытательным сроком в год.
Ранее "Страна" писала о том, что Стерненко оказался неудовлетворен новым решение суда и намерен также обжаловать свой условный срок.
Также "Страна" подробно разбиралась в том, почему радикал избежал тюрьмы за похищение и пытки человека.