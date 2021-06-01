Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова впервые прокомментировала решение одесского Апелляционного суда, который отменил реальный семилетний срок заключения радикалу Сергею Стерненко.

"Я уважаю решение судей, вы знаете мою позицию, я не впервые об этом говорю. Закон запрещает мне комментировать решение судей и давать им юридическую оценку. Будет ли прокуратура подавать кассацию на решение апелляционной инстанции - это вопрос к прокурору по делу. В деле есть документы на которые стоит прокурору обратить внимание, но это уже вопрос к прокурору по данному делу", - заявила Венедиктова.

Напомним, накануне одесский Апелляционный суд заменил Сергею Стерненко, осужденному судом первой инстанции за похищение человека и пытки, семилетний срок на трехлетний с испытательным сроком в год.

Ранее "Страна" писала о том, что Стерненко оказался неудовлетворен новым решение суда и намерен также обжаловать свой условный срок.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, почему радикал избежал тюрьмы за похищение и пытки человека.