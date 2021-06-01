Всемирная организация здравоохранения одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac (Пекин).

Об этом сообщается на сайте организации.



"Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, дав странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - заявили в пресс-службе ВОЗ.



Одобрение ВОЗ является обязательным условием для включения в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

Хотя одобрение ВОЗ получено только сейчас, в Украине вакциной CoronaVac прививают уже больше месяца - с 12 апреля. Более того, в центрах вакцинации Киева, Львова и Одессы прививают только этим продуктом от Sinovac. Эта вакцина самая распространенная в Украине: наша страна уже получила 1,7 миллионов доз, а всего законтрактовано 1,9 миллионов.

Также более 200 миллионов доз препарата компании Sinovac уже были доставлены в другие страны. По оценкам компании, во всем мире уже введено более 100 миллионов доз препарата.

В марте "Страна" сообщала, что ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для экстренного применения.