ВОЗ одобрила для чрезвычайного использования китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac
Всемирная организация здравоохранения одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac (Пекин).
Об этом сообщается на сайте организации.
"Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, дав странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - заявили в пресс-службе ВОЗ.
Одобрение ВОЗ является обязательным условием для включения в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.
Хотя одобрение ВОЗ получено только сейчас, в Украине вакциной CoronaVac прививают уже больше месяца - с 12 апреля. Более того, в центрах вакцинации Киева, Львова и Одессы прививают только этим продуктом от Sinovac. Эта вакцина самая распространенная в Украине: наша страна уже получила 1,7 миллионов доз, а всего законтрактовано 1,9 миллионов.
Также более 200 миллионов доз препарата компании Sinovac уже были доставлены в другие страны. По оценкам компании, во всем мире уже введено более 100 миллионов доз препарата.
В марте "Страна" сообщала, что ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для экстренного применения.