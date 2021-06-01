Восемь бригад медиков будут по выходным вакцинировать от Covid-19 жителей Тернопольской области. Временный центр вакцинации откроется на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" ул. Соединения, 45. Об этом сообщается на сайте Тернопольской ОГА.

В центре будут делать прививки жителям области, которые записались в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении или через сайт "Дия".

"Уважаемые жители Тернопольской области, кто зарегистрировался на вакцинацию в приложении "Дия" или желает еще зарегистрироваться, приходите субботу и в воскресенье в комплекс "Довженко". Таким образом мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, чтобы осенью заболеваемость не росла", - цитируют в сообщении начальницу департамента здравоохранения ОГА Ольгу Ярмоленко.

В центре пока будут использовать препарат CoronaVac. Также власти Тернопольщины добавили, что в области иммунизировали уже 34946 человек.

Напомним, такие же центры вакцинации открыты в Киеве, Одессе и Львове. В минувшие выходные там за два дня сделали почти пять тысяч прививок.

Ранее "Страна" писала о том, что Шкарлет допустил возможность принудительной вакцинации учителей от коронавируса.

Также мы сообщали, что школьные спортзалы Киева превратят в центры вакцинации педагогов.