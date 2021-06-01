Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины может состояться уже на этой неделе, оно состоится в четверг или уже в традиционную пятницу.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента во вторник, 1 июня.

По информации источника, заседание СНБО может пройти на этой неделе в четверг или в пятницу. Однако конкретная повестка все еще прорабатывается.

Напомним, министр аграрной политики Роман Лещенко анонсировал новое применение внесудебных санкций СНБО. Их хотят ввести против лиц, которые, по мнению властей, занимались "земельными махинациями".

Последнее заседание СНБО состоялось в пятницу, 14 мая. Закончилось оно новыми санкциями, на этот раз персональные ограничения ввели против сотен воров в законе. Кроме того, были рассмотрены неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Украины.

Помимо прочего, на последнем заседании СНБО была инициирована проверка государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.