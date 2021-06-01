Украинских учителей и педагогов могут обязать пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом в ходе второго дня форума "Украина 30. Наука" заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности... Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - сказал он.

В то же время министр признал, что вакцинировать всех педагогов в Украине не получится, так как есть лица, которые имеют определенные противопоказания к вакцинации.

По данным министерства на 1 июня, прививку от коронавируса получили более 82 тысяч работника образовательных учреждений. Из них 28 221 человек - сотрудники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО).

Лидерами по вакцинации стали:

Киев - 11 030 работник учреждений образования;

Киевская область - 6 456 человек;

Сумская область - 4 572 человека;

Харьковская область - 4 242 человека;

Хмельницкая область - 3 590 человек;

Винницкая область - 3 549 человек;

Днепропетровская область - 3 522 человека.

Для вакцинации 189 тысяч сотрудников сферы образования выделено 387 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech из 473 850 доз, прибывших в страну в рамках глобальной программы COVAX.

Ранее "Страна" писала о скандале вокруг принудительной вакцинации военнослужащих ВСУ.