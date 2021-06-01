Правительства Беларуси и Российской Федерации выходят на финишную прямую по согласованию союзных программ для экономической интеграции республики и РФ.

Об этом сообщает "Беларусь сегодня" со ссылкой на слова премьер-министра республики Романа Головченко.

"Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России", - заявил глава белорусского правительства.

При этом Головченко рассчитывает, что вся работа по экономической интеграции государств будет закончена не позднее лета, подготовленные решения внесут лидерам стран.

"Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно", - добавил премьер-министр.

Напомним, в 2019 году стало известно, что Россия и Беларусь в рамках создания Союзного государства начнут частичное объединение экономических систем начиная с 2021 года. Предполагается, что у стран будет общий Налоговый кодекс, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс.

Также "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал подписание документов с Россией по Союзному государству уже осенью-2021.