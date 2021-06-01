В Офисе президента во вторник, 1 июня, начали устанавливать входные двери, которые были повреждены во время акции протеста сторонников Сергея Стерненко, которые учинили погром на Банковой 20 марта.

Любопытно, что к восстановлению дверей приступили на следующий же день после того, как Апелляционный суд Одессы заменил приговор в виде семилетнего тюремного срока радикалу по делу о похищении и пытках человека на однолетний условный срок за хранение боевого патрона.

Как передает корреспондент "Страны" с места событий, рабочие устанавливают новые двери на фоне зеркальной инсталляции YOUkraine, установленной к 30-летию Независимости Украины. А сам вход огражден металлическим забором.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Активисты разбила двери здания Офиса президента и разрисовала фасад.

После погрома на Банковой десяти участникам погрома на Банковой сообщили о подозрении, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что обрисованные двери из Офиса президента принесли на телевизионное ток-шоу.