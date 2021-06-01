Во вторник, 1 июня, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4564, который подразумевает упрощение процедуры оформления украинских паспортов с регистрацией на временно оккупированных территориях.

За соответствующий документ проголосовали 315 народных депутатов, в ходе очередного заседания парламента.

В законопроекте предлагают, чтобы оформление, выдачу, обмен документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус лица, вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины лицам, которые имеют место прописки на временно неподконтрольных территориях, осуществляла Государственная миграционная служба по месту обращения лица.

Кроме того, согласно пояснительной записке, предусматривается также внесение изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" в части отмены справки, подтверждающей место пребывания лица, проживающего на временно оккупированной территории или переселившегося с нее из-за потери ею своей актуальности.

"Принятие данного проекта закона будет способствовать лицам, проживающим на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе в получении документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, с внесенными в них сведениями о место прописки на этих территориях.

Это упростит доступ жителей временно оккупированных территорий к медицинской помощи, административным услугам, реализации права на образование, получению банковских услуг и т.п." - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, зимой Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене пени и штрафов по кредитам для переселенцев.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил использовать в "Дии" электронные ИНН и справки переселенцев.

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