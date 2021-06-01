Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в аннексированный Крым. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко во вторник, 1 июня.

"Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он не может запретить ехать в Крым людям, которые привыкли там отдыхать.

"Я помню, я задал вопрос Порошенко, еще он был президентом, "А как мне теперь в Крым попасть?". "Не вопрос, я тебя прошу только через Украину". Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому: "Ну а при желании полететь в Крым - мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Может на той шхуне, что мы переговоры вели (а этих выходных в Сочи - Ред.) с ним сядем и пройдет в Крым. Поэтому я тут абсолютно свободен. Они устроили эту канитель и устроили эти провокации (введение Украиной санкций против Белоруссии - Ред.). Так что теперь с меня взятки гладки, также как и с остальным белорусов", - сказал Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия предложила Лукашенко открыть авиасообщение с Крымом.

Также мы сообщали, что Лукашенко и Путин договорились о втором транше для Беларуси и новых рейсах "Белавиа" в города России.