Семь стран Евросоюза, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша, начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса ("зеленые сертификаты").

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии во вторник, 1 июня.

"Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране," - говорится в сообщении.

Сертификат, предложенный Еврокомиссией для возобновления безопасных поездок этим летом, будет бесплатным. Также он будет доступным в электронном и бумажном форматах.

"Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против Covid-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции", - добавили в ЕК.

"Семь государств-членов - хорошее начало. Я призываю других последовать за мной как можно скорее. Своевременная подготовка позволит полностью запустить систему к 1 июля - когда предложение вступит в силу, и ЕС будет вовремя, чтобы снова открыться этим летом", - сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Напомним, ранее страны Евросоюза согласовали технические характеристики ковид-сертификатов. В полном объеме система документов должна заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Европы начинается отпускной сезон.

Минздрав Украины также планирует разработать и запустить ковид-сертификат в стране до 1 июля. В нем будут содержаться данные о вакцинации, результатах ПЦР-тестов на коронавирус и выздоровлении от Covid-19.