Во вторник, 1 июня, Турция вернула требование иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус для пассажиров из Украины, которое было отменено 15 мая.

Об этом сообщает МИД Украины.

"С 01.06.2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины", – сказано в сообщении.

По информации Avianews, 1 июня пассажирам из Украины разрешили вылететь в Турцию без ПЦР-тестов на коронавирус, однако уже со 2 июня будут применены новые правила.

Как пишет издание, теперь перед вылетом в Турцию нужно сдать ПЦР-тест, с момента его сдачи и до пересечения границы должно пройти не больше 72 часов. Однако есть альтернативный вариант - экспресс-тест на антиген коронавируса, но у него короче срок действия - 48 часов.

Не сдавать тест на коронавирус могут те, кто прошел полный курс вакцинации от Covid-19, имеет документальное подтверждение этого и с момента получения второй прививки прошло не менее 14 дней. Также не сдавать тест можно лицам, которые переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев и имеют справку об этом.

"Власти Турции будут проводить выборочное ПЦР-тестирование на коронавирус пассажиров. После того, как у человека возьмут образец, ему позволят продолжить поездку. Если тест покажет положительный результат, т.е. наличие коронавируса в организме, путешественника будут лечить по протоколу Минздрава Турции", - говорится в сообщении.

Освобождены от тестирования на коронавирус:

пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны,

экипажи самолетов.

Данные правила будут действовать до 30 июня включительно.

"С 1 июля 2020 введен въезд при условии обязательного наличия страхового полиса на COVID 19, который можно приобрести онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии", - напомнили в МИД Украины.

30 декабря прошлого года, Турция ужесточила правила въезда для иностранцев и ввела требование наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. 15 мая требование отменили, но вот спустя две недели с лишним опять вернули.

Напомним, Украина планировала позволить гражданам, которые возвращаются из Турции, не сдавать тест на коронавирус.

Также сообщалось, что с апреля прирост заражений коронавирусом в Турции упал в восемь раз.