Задержанный во время протестов в Беларуси оппозиционер Степан Латыпов попытался покончить с собой во время заседания суда в Минске. Он воткнул предмет, похожий на ручку, прямо в горло. Сейчас врачи собираются вводить Латыпова в искусственную кому.

Об этом сообщают издания "Наша нива", "Радио свобода" и портал "Весна".

По данным журналистов, сначала Латыпов заявил: "ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - Ред.) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей".

По другой информации, оппозиционер сказал, что ГУБОПиК обещал организовать для него "пресс-хату", а потом сделать то же самое с его родными и друзьями, если он не даст признательные показания.

После этого он встал на лавку в клетке, чтобы до него не могли добраться конвоиры, достал из папки с документами предмет, похожий на шариковую ручку, и воткнул его себе в горло, а потом принялся резать руки.

В свою очередь конвоиры не сразу смогли открыть дверь клетки, так как у них не было при себе ключей.

После инцидента в суд приехали медики и увезли его на скорой. Теперь его собираются ввести в искусственную кому.

Напомним, протесты в Беларуси начались в августе прошлого года. Оппозиционеры требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.

Ранее мы писали, что в мае белорусские силовики задержали сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Минске. После этого США и ЕС объявили о расширении санкций в отношении республики.