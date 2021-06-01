Украина входит в тройку мировых лидеров по производству детской порнографии. Об этом в День защиты детей сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания руководителей правоохранительных органов, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По данным Совета Европы, каждый 5-й ребенок хоть раз в жизни переживал сексуальное насилие. По словам Венедиктовой, в 2020 году число таких случаев увеличилось на 10%, а в 2021 году - уже на треть.

В большинстве случаев сексуальное насилие совершают люди из близкого окружения детей, а в 30% случаев - родственники.

"По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в ТОП-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно", - сообщила Венедиктова.

По данным генпрокурора, в 2020-2021 годах полиция выявила около 300 фактов распространения детской порнографии. Но тем не менее ежедневно пять тысяч устройств загружают порнографию в сеть.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержан житель Павлограда, продававший через интернет детскую порнографию.

Также мы сообщали, что под Киевом обнаружили 30-летнего мужчину, который насиловал собственную 5-летнюю племянницу.